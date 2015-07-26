Йоветич станет игроком «Интера»

Черногорец Стефан Йоветич готовится к переходу в "Интер". Официальный твиттер команды заявил, что завтра игрок прибудет в Милан, чтобы во вторник пройти итоговое обследование.



Детали будущей сделки не сообщаются. Однако по ранее имеющейся информации, "Интер" возьмет Йоветича в аренду на два года с дальнейшим обязательным выкупом за 15 млн евро.



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