Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йоветич станет игроком «Интера»

    Черногорец Стефан Йоветич готовится к переходу в "Интер". Официальный твиттер команды заявил, что завтра игрок прибудет в Милан, чтобы во вторник пройти итоговое обследование.

    Детали будущей сделки не сообщаются. Однако по ранее имеющейся информации, "Интер" возьмет Йоветича в аренду на два года с дальнейшим обязательным выкупом за 15 млн евро.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Sadjon 27 июля 2015, 09:20

      манчо реанимирует его, да и сериал для него не чужой чемпионат.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 23:27

      СериАл для него привычней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      VABANK 26 июля 2015, 23:04

      Хрусталь он знатный и редкостный, больше пока о нем ничего и не скажешь...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nedved11 26 июля 2015, 19:53

      Оно даже и не понятно. Может он перейдя назад в Италию заиграет, но сейчас он даже не дотягивает до уровня Фиалок!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      кермет 26 июля 2015, 19:01

      очередной отброс для картона кваааа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Рори Ломщик 26 июля 2015, 17:39

      Надеюсь, что придёт в себя после скамейки в щит сити.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:37

      Пропадает игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 26 июля 2015, 17:32

      Для Интера-суппер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 26 июля 2015, 17:22

      Слабый игрок

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > Arhive 26 июля 2015, 18:39

      Да нормальный и некогда очень перспективный он игрок,но хрустальненький,да и немного притупил свой прогресс,перейдя в Сити,интересно будет снова за ним понаблюдать в Серии А,возможно Манчини его реанимирует,хотя этот картонщик скорее добьет,чем вернет к жизни)))))))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11