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    Видеотрансляция матча «Рубин» - «Амкар» на «Бомбардире»

    Воскресная программа второго тура РФПЛ прродолжится матчем "Рубина" и "Амкара". Самая перспектианая команда России против одного из самых уважаемых клубов-долгожителей Премьер-Лиги.

    У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Амкар". Начало в 17:00, не пропустите!

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    26.07.2015 16:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 июля 2015, 21:02

      вперед Спартак!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 > REDWHITE_ 26 июля 2015, 23:00

      ты часом не попутался

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 26 июля 2015, 17:24

      Уже почти две недели не могу зайти на бомбардир этот, хотя раньше заходил на этот сайт. Может быть включить в настройках нужно чего? Пишет: Веб-страница недоступна

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      Если кто знает, подскажите.

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      Рейтинг: +107

      Летов > Зенит 2015 26 июля 2015, 18:52

      то же самое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн 26 июля 2015, 16:47

      Самое время сопку искать)Да будет 4-4)

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