Видеотрансляция матча «Рубин» - «Амкар» на «Бомбардире»

вперед Спартак!
Воскресная программа второго тура РФПЛ прродолжится матчем "Рубина" и "Амкара". Самая перспектианая команда России против одного из самых уважаемых клубов-долгожителей Премьер-Лиги.
У читателей "Бомбардира.ру" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Амкар". Начало в 17:00, не пропустите!