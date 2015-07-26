РФПЛ. «Зенит» разгромил «Урал»

За Дзюбу рад!А так на классе победилили!
Во втором туре чемпионата России действующий чемпион страны "Зенит" на выезде встречался с "Уралом". В первом тайме хозяева не уступали в активности гостям, однако питерцы смогл реализовать возникший момент и забили гол благодаря точности Дзюбы. После перерыва "Зенит" увеличил отрыв с помощью пенальти, забитого бразильцем Халком. На это "Урал" ответил дальним выстрелом Ерохина. Однако в концовке питерцы добавили и довели счет до разгромного.
Голы: 1:0 - Дзюба, 20; 0:2 - Халк, 50 (с пенальти); 1:2 - Ерохин, 67; 1:3 - Халк, 71; 1:4 - Данни, 90.
26 июля 2015. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена"
«Урал»: Жевнов, Хозин, Лунгу (Манучарян, 70), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Подберезкин, 84), Фонтанелло, Дорожкин (Ставпец, 63), Сапета, Ерохин, Емельянов.
Предупреждения: Ерохин, 33; Юсупов, 40; Фонтанелло, 50; Емельянов, 90.
Арбитр: Алексей Еськов (Москва)