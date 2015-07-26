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    РФПЛ. «Зенит» разгромил «Урал»

    Во втором туре чемпионата России действующий чемпион страны "Зенит" на выезде встречался с "Уралом". В первом тайме хозяева не уступали в активности гостям, однако питерцы смогл реализовать возникший момент и забили гол благодаря точности Дзюбы. После перерыва "Зенит" увеличил отрыв с помощью пенальти, забитого бразильцем Халком. На это "Урал" ответил дальним выстрелом Ерохина. Однако в концовке питерцы добавили и довели счет до разгромного.

    Урал - Зенит - 1:4 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Дзюба, 20; 0:2 - Халк, 50 (с пенальти); 1:2 - Ерохин, 67; 1:3 - Халк, 71; 1:4 - Данни, 90.

    26 июля 2015. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена"

    «Урал»: Жевнов, Хозин, Лунгу (Манучарян, 70), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Подберезкин, 84), Фонтанелло, Дорожкин (Ставпец, 63), Сапета, Ерохин, Емельянов.
    «Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Гарай, Кришито, Шатов (Рязанцев, 77), Юсупов, Витцель, Халк (Данни, 88), Дзюба.

    Предупреждения: Ерохин, 33; Юсупов, 40; Фонтанелло, 50; Емельянов, 90.

    Арбитр: Алексей Еськов (Москва)

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    26.07.2015 15:26
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    Комментарии429
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 27 июля 2015, 12:34

      За Дзюбу рад!А так на классе победилили!

      0
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      Рейтинг: +29

      stasus25 27 июля 2015, 11:28

      0
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      Рейтинг: +72

      Димон Булыкин 27 июля 2015, 03:25

      Я слышал, что Еськов получит за справедливо данный пенальти неуд. Это маразм московских кабинетов, КДК, комитетов по этике и прочей шалупени, которые не видят очевидного, например удара в лицо Акинфеевым или проявления расизма на спартаковсих трибунах, зато раскидываютя неудами нормальным судьям, лишь бы кинуть тень на Зенит.

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > Димон Булыкин 27 июля 2015, 10:26

      Ерунда , Миллер ему все уже компенсировал.

      0
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      Рейтинг: +57

      abrek123 27 июля 2015, 02:30

      Халк красавчик две игры три гола...

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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 27 июля 2015, 02:14

      занитовское го*вно за уши тянут к чемпионству

      1
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      Рейтинг: +151

      ххомов_пидор 27 июля 2015, 01:57

      еськов получил двойку за матч. пенальти, по мнению инспектора, необоснован. ну че, где там бомжевые специалисты, которые кричали, ччто Фонтанелла ударил по ноге Шатова?

      1
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      Рейтинг: +392

      juventus186 27 июля 2015, 01:44

      Ну чо глорье спартаковское!
      Вот Вам и ДЗЮБИНЬО!
      МОЛОДЕЦ ТЕМЫЧ!ТАК ДЕРЖАТЬ!
      Лишний раз убеждаюсь в правильности суждения - не рой яму другому(не оскорбляй) - сам в нее попадешь(голы получишь)!
      Спартаку по-любому постарается забить, дело принципа.

      3
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      Рейтинг: +159

      КПР 26 июля 2015, 23:58

      Сильно ЗЕНИТ не выкладывался, а Урал сыграл на пределе, наверно лучший матч для себя на весь сезон. Счёт по игре.

      2
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      Рейтинг: +86

      koke90 26 июля 2015, 23:40

      путенская помойка при помощи судей взяла 3 очка

      0
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      Рейтинг: +736

      summer2014 > koke90 27 июля 2015, 02:37

      Тебя хохол забыли спросить.

      3
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      Рейтинг: +187

      bosun > koke90 27 июля 2015, 10:16

      Ава красивая. Проблема с женским полом?)

      1
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 26 июля 2015, 23:18

      ПОЗОРИЩЕ! СНОВА НЫРОК И ПЕНДАЛЬ!

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