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    Арсен Венгер: «Мы не испытываем острой необходимости в трансферах»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о игре команды против «Лиона» (6:0) и возможных приобретениях в это межсезонье.

    «Мы показали хорошую, динамичную командную игру, при которой многие наши игроки отличились голами. В целом это продолжение того, что мы делали в конце прошлого сезона.

    Что касается приобретения креативных игроков, то могу сказать, что мы открыты для таких трансферов, но не испытываем в них острой необходимости.

    Сегодня в нашем составе не было Уэлбека и Санчеса – наших важнейших игроков. Уилшер также достаточно креативен. Это означает, что у нас уже есть хороший состав.

    Когда вы забиваете 6 голов за матч, то можно согласиться с тем, что острой необходимости в креативных игроках нет.
    В финале Кубка Англии мы забили 4 гола. Мы открыты для трансферов, но сейчас многие работают на трансферном рынке, и у многих клубов большие бюджеты», – сказал Венгер.

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    26.07.2015 11:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 19:47

      Для финала ЛЧ нам нужен топовый голеадор и защитник.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:17

      а усилиться надо

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 26 июля 2015, 20:00

      "..но на всякий случай 50-100 лямов вбухаем.."

      0
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      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 26 июля 2015, 17:32

      Топ-нападающий и классный опорник всё равно необходимы.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:30

      Защиту усилить следовало бы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 26 июля 2015, 17:12

      Закупится молодыми темнокожими французами из лиги 2)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 июля 2015, 15:33

      Нуже нападающий.Топовый.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Тraumtanzеr 26 июля 2015, 16:05

      Топовых мало

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 26 июля 2015, 14:48

      упустили Хедиру
      я думаю, это в первую очередь негативно скажется на сезоне

      0
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      Рейтинг: +77

      bezymec 26 июля 2015, 13:52

      Правильно!Хоть кого покупайте,все одно 4-5 место и 1/8 Лиги чемпионов!На фига бабки тратить в пустую!

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 26 июля 2015, 13:26

      Накупят как обычно на эти деньги большое колличество молодых и перспективных сингапурских мастеров, которые в итоге будут ходить по арендам и в АрсеНоле как обычно не заиграют. )

      Старый философ Арсен знает свое дело, традиционая схема развития клуба как всегда работает на высшем уровне. )

      -2
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