Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жозе Моуриньо: «Когда Абрамович стал владельцем «Челси», клуб купил титул»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посетовал на конкурентов «аристократов», которые тратят на приобретения футболистов огромные суммы. Португалец отметил, что таким образом соперники «Челси» пытаются «купить» чемпионство.

    «Когда мистер Абрамович только стал владельцем «Челси», клуб фактически купил титул. Я имею в виду, что мы выиграли его за счёт инвестиций и дорогостоящих покупок футболистов. А теперь купить чемпионство пытаются соперники «Челси». Это пытается сделать каждый из них. Мы постараемся побороться за титул и снова стать чемпионами без больших финансовых вливаний», — цитирует Моуринью Sky Sports.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!


    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 27 июля 2015, 04:18

      Гудок то дымит у клоуна.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 26 июля 2015, 23:45

      очень похоже на слова физрука.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 26 июля 2015, 22:39

      Вряд ли это говорил Моуриньо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 26 июля 2015, 21:39

      Ей богу он не мог такого сказать, потому что Маур не глуп.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sanja68 26 июля 2015, 20:57

      время челси-закончилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:03

      такие времена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 19:56

      Золотые слова Моуринью, главное что сказаны во время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      kinderpingui 26 июля 2015, 18:34

      Кому кому, а уж точно не моуру жаловаться по этому поводу. Да и вообще есть финансовый фер плей. Так что не чего ссать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:28

      Время покажет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      vip Ziama 26 июля 2015, 15:52

      Моур как обычно истерит

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11