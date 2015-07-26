Валерий Рейнгольд: «Зенит» должен легко обыграть «Урал»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от поединка 2-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом».





«Зенит» должен побеждать и обсуждать тут нечего. Мастерства у питерцев намного больше. Проблемы у них могут возникнуть, только если они сами их «придумают». «Урал» при Гончаренко будет выделяться только на фоне команд своего уровня. Эта команда не будет решать больших задач, а питерцы должны одержать легкую победу», - считает Рейнгольд.









«Зенит» должен побеждать и обсуждать тут нечего. Мастерства у питерцев намного больше. Проблемы у них могут возникнуть, только если они сами их «придумают». «Урал» при Гончаренко будет выделяться только на фоне команд своего уровня. Эта команда не будет решать больших задач, а питерцы должны одержать легкую победу», - считает Рейнгольд. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!