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    Валерий Рейнгольд: «Зенит» должен легко обыграть «Урал»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от поединка 2-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом».


    «Зенит» должен побеждать и обсуждать тут нечего. Мастерства у питерцев намного больше. Проблемы у них могут возникнуть, только если они сами их «придумают». «Урал» при Гончаренко будет выделяться только на фоне команд своего уровня. Эта команда не будет решать больших задач, а питерцы должны одержать легкую победу», - считает Рейнгольд.

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    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2015 10:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 19:33

      почти равная игра

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 14:51

      Вообще нет никакого преимущества-я бы сказал что Урал на классе смотрится лучше-если бы не судейство-пенальти не было-но это же Зенит-фу-стали прям как ЦСКА.

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 июля 2015, 14:32

      После первого тайма можно сказать, что никакого преимущества у "Зенита" пока нет. И это при том, что у Виктора Гончаренко только три игрока уровня премьер-лиги: Фонтанелло, Лунгу и Хозин. Ну может прибавят ещё в мастерстве Кулаков и Ерохин. И всё. Мяч "Урал" пропустил благодаря неверной позиции голкипера Жевнова. Шатов сделал прекрасную передачу, но Дзюба мог только принять мяч и ударить, ибо на нём уже были два защитника... Жевнов же вышел из ворот и оказался в бесполезной для защиты ворот полупозиции... А вот во втором случае он сыграл хорошо, ибо Дзюба на мяче был один и Жевнов правильно вышел ему навстречу и отбил удар...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 26 июля 2015, 14:45

      На 50 минуте трансляцию отключаю. Ну зачем судье нагло придумывать пенальти в пользу чемпиона страны, который по игре не может обыграть одного из формальных (но не реальных!) аутсайдеров?

      0
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      Рейтинг: +69

      leopit 26 июля 2015, 12:57

      Даже поросятники всё понимают!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6295

      порт 26 июля 2015, 11:20

      ХЗ.

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      Рейтинг: +5161

      ААМ 26 июля 2015, 11:04

      Гладко на бумаге.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 10:59

      Пусть будет нелегко

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 26 июля 2015, 10:59

      Питерцы вчера днюху Халка отмечали будут полупьяные)))

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