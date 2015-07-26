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    Раджа Наингголан: «Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему продлил контракт с клубом.

    «У меня не было никаких сомнений, я всегда хотел остаться в «Роме». Два года назад у меня тоже было много предложений, но я выбрал «Рому». Первые 18 месяцев прошли хорошо и я верю в этот проект.Не думаю, что необходимо переходить в звездную команду, чтобы выиграть титул. Я хочу победить вместе с «Ромой».
    Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом». Когда я впервые приехал сюда, то считал это интересным проектом, и все еще верю в это сейчас. Я верю в будущее команды, продлил контракт и очень этим доволен», – сказал Наингголан.
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    Источник: Football Italia

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    26.07.2015 10:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14

      Viola 26 июля 2015, 20:05

      провокационное заявление....а зарекаться не надо....а вдруг? и вот он выйдет на Ювентус стадио....ИИИИИИ!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Nedved11 26 июля 2015, 19:57

      Игрок хороший, но нужен ли ты нам?) я думаю сиди себе в Роме и смотри как Хедира будет выигрывать скудетто)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 26 июля 2015, 19:43

      Да нужен ты больно Ювентусу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Leon4ik 26 июля 2015, 17:51

      Хорошо когда есть такие преданные люди...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:19

      Вон оно как!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +166

      кермет 26 июля 2015, 16:24

      четко сказал мудрый индус квоооо ждем обширные возгорания в районах ювонтийских ануcoв

      1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 26 июля 2015, 12:32

      Показательные амбиции

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 11:46

      Выигрывай, что мешает?

      0
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      Рейтинг: +29

      football fan zenit 26 июля 2015, 11:30

      так достало это слово "проект"

      0
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