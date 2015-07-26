Раджа Наингголан: «Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему продлил контракт с клубом.

«У меня не было никаких сомнений, я всегда хотел остаться в «Роме». Два года назад у меня тоже было много предложений, но я выбрал «Рому». Первые 18 месяцев прошли хорошо и я верю в этот проект.Не думаю, что необходимо переходить в звездную команду, чтобы выиграть титул. Я хочу победить вместе с «Ромой».

Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом». Когда я впервые приехал сюда, то считал это интересным проектом, и все еще верю в это сейчас. Я верю в будущее команды, продлил контракт и очень этим доволен», – сказал Наингголан.