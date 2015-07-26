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    Моуриньо: «Возможно, мы проведём пару матчей чемпионата Англии в США».

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказ о варианте проведения несколько домашних игр чемпионата Англии в США. Наставник «аристократов» был поражен посещаемостью матчей Международного кубка чемпионов.

    «Возможно, когда «Стэмфорд Бридж» закроют на пару лет для реконструкции, мы проведём пару матчей чемпионата Англии в США. Думаю, что 60 с лишним тысяч болельщиков на товарищеском матче — это ненормально. Фанаты добавили матчу атмосферы, за что им большое спасибо», — цитирует Моуринью Goal.соm.
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    Источник: Goal.com

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    26.07.2015 10:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:15

      свежая идея

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:17

      Любая бредовая идея интересна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Cristiano Ronaldo07 26 июля 2015, 12:51

      Я вот,например,иду на матч псж-мю.и билеты почти все проданы.и это при том,что стадион вмещает около 61 тыс человек

      0
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      Рейтинг: +472

      Медив 26 июля 2015, 11:48

      О, блин. Мавр просто в своей манере поблагодарил организаторов и болельщиков за матч. Ну не интересно ему просто сказать "Спасибо", ему интересно добавить небольшого троллинга

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Stels 01 26 июля 2015, 10:47

      Матчи АПЛ в США? Нет Моуриньо такого сказать не мог. Либо неправильный перевод, либо происки журналистов.

      0
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      Рейтинг: +79

      dima090887 26 июля 2015, 10:42

      Оригинально!

      1
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool 26 июля 2015, 10:33

      Дибилизм

      0
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      Рейтинг: +16

      Timmi-80 26 июля 2015, 10:31

      Может переехать совсем?

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Timmi-80 26 июля 2015, 11:47

      Вот пусть Маур вместе с "Челси" и переезжает

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 26 июля 2015, 10:24

      смешно )))

      2
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