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    Ван Гаал: «Я доволен игрой команды»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Барселоной». Встреча завершилась победой английской команды со счетом 3:1.

    «Самое главное — это баланс в действиях команды. В прошлом году мы победили действующего обладателя Лиги чемпионов — «Реал». Теперь мы победили «Барселону». Возможно, нам немного повезло, ведь мяч трижды попал в штангу. Но я доволен игрой команды.
    После перерыва, когда на поле появилась молодёжь, «Манчестер Юнайтед» показал характер. Мы создали не меньше моментов, чем «Барселона» — это мне нравится больше всего", — цитирует ван Гаала официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    26.07.2015 09:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 26 июля 2015, 21:52

      Я смотрел матч, не плохо отыграли, главное умеют реализовать моменты. Прошлый сезон Челси проиграли 1-0, хотя по моментам и процентам счет должен был быть намного больше в пользу МЮ.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:14

      браво

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:15

      Для начала сезона неплохо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Lucifer_Barca 26 июля 2015, 12:51

      короли товарняков :))

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