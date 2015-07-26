Ван Гаал: «Я доволен игрой команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Барселоной». Встреча завершилась победой английской команды со счетом 3:1.

«Самое главное — это баланс в действиях команды. В прошлом году мы победили действующего обладателя Лиги чемпионов — «Реал». Теперь мы победили «Барселону». Возможно, нам немного повезло, ведь мяч трижды попал в штангу. Но я доволен игрой команды.