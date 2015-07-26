Дмитрий Хохлов: «После удаления играли на ничью»

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Тереком» (1:1) в Грозном.



«Тяжелая игра была, особенно после удаления. До удаления играли нормально, правда, допускали ошибки в обороне. А после удаления больше играли на ничью.