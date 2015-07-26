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    Дмитрий Хохлов: «После удаления играли на ничью»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с «Тереком» (1:1) в Грозном.


    «Тяжелая игра была, особенно после удаления. До удаления играли нормально, правда, допускали ошибки в обороне. А после удаления больше играли на ничью.

    Нурисов и Якуба? У них хорошие перспективы, будут тренироваться с основным составом. Все будет зависеть от них», - цитирует слова Хохлова официальный сайт «Терека».

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    26.07.2015 09:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20

      wolf loner 27 июля 2015, 09:16

      Все верно, ничью можете занести в актив.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 21:11

      тяжкий будет сезон

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:54

      Счёт по игре получился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 26 июля 2015, 16:18

      Кубань вперёд! Мы верим в тебя!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 11:31

      Неплохой результат

      0
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      Рейтинг: +10

      Madrid en la sangre 26 июля 2015, 11:13

      мда, было видно конечно, что на ничью играют...что-то Кубань, с Хохловым во главе пока не блещет...

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