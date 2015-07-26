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    Тухель: «Боруссия» на правильном пути»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от товарищеского матча с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.


    «Я очень, очень доволен игрой своей команды. Мы добились большого прогресса и показали хороший футбол. „Боруссия“ играла компактно, именно так мы и хотим действовать в дальнейшем. Команда показала желание бороться. Мы достигли лишь незначительного успеха, но клуб на правильном пути», — цитирует Тухеля Goal.

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    Источник: Goal.com

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    26.07.2015 09:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 27 июля 2015, 14:55

      молодцы.тухель прекрасный тренер!

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 27 июля 2015, 05:22

      не надо забывать , что Ювентус ходил пешком и хз че за состав там был.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:53

      Боруссии нужна была встряска и, похоже, изменения налицо.

      1
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      Рейтинг: +34

      spartak_oren_56 26 июля 2015, 15:35

      СМОТРЕЛ ВЧЕРА ЭТУ ИГРУ, СЧЁТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 5-0 В ПОЛЬЗУ БОРУССИИ, ИГРАЛИ КАК В СТАРЫЕ ДОБРОЕ ВРЕМЯ ПРИ КЛОППЕ

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 11:21

      Верной дорогой идёте, товарищи!

      3
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