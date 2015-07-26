Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Роналду в «МЮ»? Не могу об этом говорить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отказался комментировать слухи об интересе его клуба к нападающему «Реала» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы побить трансферный рекорд клуба и приобрести португальца.

    «Это тот вопрос, на который я не могу ответить. Мне бы хотелось высказать своё мнение, но это бы плохо отразилось на «Манчестер Юнайтед», на наших игроках, на мне самом. Даже одно сказанное слово — это слишком много, когда речь идёт о трансферных делах», — цитирует ван Гаала 101greatgoals.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: 101greatgoals.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:07

      а надо поговорить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nedved11 26 июля 2015, 20:01

      Роналду надо менять обстановку, но что же нас тогда ждёт? опять полная гегемония Месси, так как МЮ пока выйдет на свой уровень времён Фергюсона, когда они просто рвали и метали, то пройдёт не год и не два!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:51

      Этот трансфер вполне реален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      chelz 26 июля 2015, 10:39

      minimum ja dumaju 70 ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 09:18

      За €30 млн. можно взять

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      chelz > sir_Alex 26 июля 2015, 10:39

      da kto tebe za 30 ego odast? xxaxa komik :D

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > chelz 26 июля 2015, 10:44

      А за бо́льшие деньги он на*** не нужен

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11