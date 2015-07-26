Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с Игуаином

    «Наполи» намерен сохранить нападающего команды Гонсало Игуаина. Руководители итальянского клуба, включая президента Аурелио Де Лаурентиса, встретились в Венеции с агентом 27-летнего аргентинца, который является его братом, а также с его отцом и обсудили возможность продления контракта.

    Срок действующего соглашения Игуаина с «Наполи» истекает летом 2018 года.
    Ранее Де Лаурентис заявил, что продал бы форварда за 90 млн евро,чтобы купить 8 новых футболистов, однако позже сказал, что пошутил.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!


    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +166

      кермет 27 июля 2015, 00:32

      кривая наполитанская залупа квеееее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:49

      Избавляться нужно от мазилы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 26 июля 2015, 09:30

      90 млн. ? да ну на.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 09:21

      Правильно думают. Да и не нужен он больше никому

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11