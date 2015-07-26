Бывший арбитр: «Арбитрам дают все. И закончим на этом»

Бывший украинский арбитр Олег Орехов, пожизненно отстраненный УЕФА от футбольной деятельности в 2010-м году, рассказал о коррупции украинского судейского корпуса и аферах администраторов футбольных клубов.





«Арбитрам дают все. И закончим на этом. Есть еще одна схема. Клубы просят арбитра помочь и говорят: "Мы тебя за это отблагодарим". Арбитр помогает, а ему говорят: "Вы знаете, мы Вам ничего не дадим, потому что у нас администратор дачу строит". У меня было так.

