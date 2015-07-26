В понедельник Ди Мария пройдет медобследование в «ПСЖ»

«ПСЖ» достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» о переходе во французский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии. Сумма трансфера составит около 63 млн евро без учёта бонусов.





Контракт футболиста может быть рассчитан на четыре или пять лет. В понедельник, 27 июля, аргентинец должен пройти медицинское обследование в «ПСЖ».

Ранее главный тренер парижан Лоран Блан признался, что клубы ведут активные переговоры о трансфере Ди Марии.