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    В понедельник Ди Мария пройдет медобследование в «ПСЖ»

    «ПСЖ» достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» о переходе во французский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии. Сумма трансфера составит около 63 млн евро без учёта бонусов.


    Контракт футболиста может быть рассчитан на четыре или пять лет. В понедельник, 27 июля, аргентинец должен пройти медицинское обследование в «ПСЖ».
    Ранее главный тренер парижан Лоран Блан признался, что клубы ведут активные переговоры о трансфере Ди Марии.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2015 08:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:56

      вот оно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:39

      Все шло к этому.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 июля 2015, 14:49

      Удачи ему в Л1! Жаль, что не в Реале!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 11:49

      Удачи ему в Лиге 1

      1
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