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    Массимилиано Аллегри: «В «Ювентусе» еще появятся новые игроки»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферных планах клуба, отметив, что в первую очередь туринцам нужен связующий игрок между линиями атаки .
    «Нам нужен футболист, способный играть между линиями атаки. Клуб ведёт работу в соответствующем направлении. Сейчас же мы должны работать с тем составом, который есть в наличии. Клуб очень хорошо поработал этим летом, и теперь мы думаем только о том, как внести последние штрихи. Но новые игроки в «Ювентусе» ещё появятся. До закрытия трансферного окна далеко», - цитирует Аллегри Sky Sport Italia.
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    Источник: Skysports

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    26.07.2015 06:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Leon4ik 26 июля 2015, 17:59

      За предыдущий сезон клуб действительно не плохо заработал

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:32

      У старой синьоры, похоже, балла не мерено...

      0
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      Рейтинг: +32

      Nedved11 > nahan 26 июля 2015, 20:06

      Честно говоря я их не пересчитывал, но не так уж и много как у некоторых ты понял за кого я) но реально отдали много за Дибалу и за Дзадза, посмотрим может и окупяться, но и плюс Видаля продажа немного денег принесла!

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