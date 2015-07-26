Массимилиано Аллегри: «В «Ювентусе» еще появятся новые игроки»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферных планах клуба, отметив, что в первую очередь туринцам нужен связующий игрок между линиями атаки .

«Нам нужен футболист, способный играть между линиями атаки. Клуб ведёт работу в соответствующем направлении. Сейчас же мы должны работать с тем составом, который есть в наличии. Клуб очень хорошо поработал этим летом, и теперь мы думаем только о том, как внести последние штрихи. Но новые игроки в «Ювентусе» ещё появятся. До закрытия трансферного окна далеко», - цитирует Аллегри Sky Sport Italia.