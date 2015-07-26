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    Юрген Клинсманн: «Мы станем сильнее»

    Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн после поражения команды в матче за третье место Золотого кубка КОНКАКАФ с Панамой (1:1, 2:3 по пенальти) отметил, что неудача сделает команду сильнее. Специалист также сказал, что американцы полны решимости хорошо выступить на ЧМ-2018 в России.

    «Мы могли рассчитывать на победу в этом турнире, но не сложилось. Наша цель — пройти на ближайшем чемпионате мира дальше, чем в Бразилии. Работа продолжается. Извлечём уроки, проведём анализ и поговорим с игроками. Мы станем сильнее», — приводит слова Клинсмана пресс-служба федерации футбола США.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2015 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:32

      Бросай все и давай домой!..

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