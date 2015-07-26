Юрген Клинсманн: «Мы станем сильнее»

Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн после поражения команды в матче за третье место Золотого кубка КОНКАКАФ с Панамой (1:1, 2:3 по пенальти) отметил, что неудача сделает команду сильнее. Специалист также сказал, что американцы полны решимости хорошо выступить на ЧМ-2018 в России.

«Мы могли рассчитывать на победу в этом турнире, но не сложилось. Наша цель — пройти на ближайшем чемпионате мира дальше, чем в Бразилии. Работа продолжается. Извлечём уроки, проведём анализ и поговорим с игроками. Мы станем сильнее», — приводит слова Клинсмана пресс-служба федерации футбола США.