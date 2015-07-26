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    Массимилиано Аллегри: «С «Боруссией» сыграли хорошо, если не считать результат»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен товарищеским матчем с дортмундской «Боруссией» (0:2), несмотря на поражение. По словам специалиста, команде предстоит отрабатывать игровые механизмы.

    «Проигрывать всегда неприятно, но мы понимали, какие нас ждут трудности, учитывая, что тренируемся лишь пять дней. Нам нужно работать над игровыми механизмами. Матч с «Боруссией» был тренировочным и прошел хорошо, если не считать результат»,- сказал Аллегри.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2015 07:25
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 26 июля 2015, 17:17

      Мда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:35

      Прикольный чувак...

      0
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