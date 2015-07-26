Лоран Блан: «Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника«Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии.





«Вокруг этого перехода много разговоров, но никто ничего не подтверждает. Нам нужен атакующий игрок. Ди Мария – отличный футболист, будет он или кто-то другой — официальной информации пока нет. Ожидаем, что он приедет в США, но не знаем, цвета какой команды он будет защищать. Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ», — сказал Блан.