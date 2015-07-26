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    Лоран Блан: «Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника«Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии.

    «Вокруг этого перехода много разговоров, но никто ничего не подтверждает. Нам нужен атакующий игрок. Ди Мария – отличный футболист, будет он или кто-то другой — официальной информации пока нет. Ожидаем, что он приедет в США, но не знаем, цвета какой команды он будет защищать. Если Ди Мария решит перейти в другой клуб, надеюсь, это будет«ПСЖ», — сказал Блан.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с «МЮ» о трансфере Ди Марии за 65 миллионов евро.

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    Источник: Guardian.com

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    26.07.2015 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:53

      надежда есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:34

      Сто пудов в ПСЖ перейдёт.

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