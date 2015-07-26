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    Видеотрансляция матча «Урал» - «Зенит» на «Бомбардире»

    Воскресная программа второго тура РФПЛ начнется матчем «Урала» и «Зенита» . Обе команды одержали победы в первом туре и полны решимости повторить свой успех.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» - «Зенит». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 11:40
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    Комментарии88
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 июля 2015, 21:03

      вперед Спартак!

      0
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      Рейтинг: +10

      papallelen 26 июля 2015, 20:35

      Дзюба красавец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      dima090887 26 июля 2015, 16:43

      Урал не заслуживал разгрома!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      petrovisch 26 июля 2015, 15:26

      Молодцы!!!Но и екатеринбуржцы хороши!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 26 июля 2015, 15:16

      Всё как всегда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 26 июля 2015, 14:48

      БЕРЕГИСЬ Зеня- конь идет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 14:43

      Пенальти левый-неужели и вам как ЦСКА стали подсуживать.В матче с Динамо это было очевидно-можно уже и не смотреть.Урал смотрится лучше-но с таким судейством-гнилые три очка-противно даже.

      0
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      Рейтинг: +59

      kolpino08 26 июля 2015, 14:31

      урал хорошо смотрится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor 26 июля 2015, 14:21

      Как ни странно хоть Зенит и ведет,но Урал таскает их по полю как дворовую команду.

      -1
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      Рейтинг: +86

      koke90 26 июля 2015, 14:00

      желаю поражения путенскому притону

      2
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      Рейтинг: +18

      petrovisch > koke90 26 июля 2015, 15:30

      Зенит с победой!!!

      0
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