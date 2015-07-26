Ван Гаал: «Не знаю почему Ди Мария не прилетел в США»

«Приветствуем Ди Марию, он добавит команде уровня. Это отличный футболист. С ним «ПСЖ» станет еще сильнее», – сказал Ибрагимович Le Parisien.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после победы над «Барселоной» (3:1) в рамках Международного кубка чемпионов рассказал, почему в матче не приняли участие защитник Маркос Рохо и полузащитник Анхель Ди Мария.
«Я слышал, что Ди Мария не полетел в США. Больше ничего не могу сказать. Рохо тоже не было в самолете. Не знаю, почему Ди Мария не с нами», – сказал ван Гаал.
По данным Goal.com, Рохо не смог попасть на самолет из-за проблем с паспортом.
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