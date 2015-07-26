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    Ван Гаал: «Не знаю почему Ди Мария не прилетел в США»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после победы над «Барселоной» (3:1) в рамках Международного кубка чемпионов рассказал, почему в матче не приняли участие защитник Маркос Рохо и полузащитник Анхель Ди Мария.

    «Я слышал, что Ди Мария не полетел в США. Больше ничего не могу сказать. Рохо тоже не было в самолете. Не знаю, почему Ди Мария не с нами», – сказал ван Гаал.

    По данным Goal.com, Рохо не смог попасть на самолет из-за проблем с паспортом.

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    Источник: Goal.com

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    26.07.2015 06:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 26 июля 2015, 23:22

      «Приветствуем Ди Марию, он добавит команде уровня. Это отличный футболист. С ним «ПСЖ» станет еще сильнее», – сказал Ибрагимович Le Parisien.

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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:29

      Гуляли ребята, а тренер ушами хлопает...

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