Ван Гаал: «Не знаю почему Ди Мария не прилетел в США»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после победы над «Барселоной» (3:1) в рамках Международного кубка чемпионов рассказал, почему в матче не приняли участие защитник Маркос Рохо и полузащитник Анхель Ди Мария.





«Я слышал, что Ди Мария не полетел в США. Больше ничего не могу сказать. Рохо тоже не было в самолете. Не знаю, почему Ди Мария не с нами», – сказал ван Гаал.