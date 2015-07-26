Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Золотой кубок КОНКАКАФ. США уступили Панаме в матче за "бронзу"

    Сборная США в серии пенальти уступила в матче за третье место на Золотом кубке КОНКАКАФ - 2015.
    25 июля. Честер (США). Стадион «ППЛ-Парк»
    США - Панама - 1:1 (по пен. 2:3)
    Голы: 0:1 — Нурсе, 55; 1:1 - Дэмпси, 70.
    США: Гузан, Чэндлер, Рим, Гонсалес (Бизли, 90), Брукс, Джонсон, Корона, Зуси (Йедлин, 60), Брэдли, Вондоловски (Дэмпси, 60), Йоханнссон.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 01:54
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 26 июля 2015, 23:19

      Клинсмана должны уволить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:52

      сурово

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:28

      Очень рад поражению янков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 26 июля 2015, 10:23

      Народ сошел с ума, для них Америка хуже, чем красное на быка, пропаганда сделала свое дело, теперь народ боготворит воров и бандитов у власти в России, но образ внешнего врага укоренился. Самое смешное, что американцам вообще на русских наплевать, им не интересна не сама страна россия, не ее люди, не что они думают, не что у них происходит, короче говоря просто красавцы, полное безразличие )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Аvi-8 26 июля 2015, 23:18

      Всё правильно написал. Плохая посещаемость у Бомбордира, если тебя ещё никто из них не оскорбил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 26 июля 2015, 09:06

      ПАНАМА БРАВИСИМО!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Zidane_92 26 июля 2015, 08:20

      Завтра начнется бомбежка панамы и высадка войск НАТО!
      God bless America! Hope Obama!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 26 июля 2015, 05:07

      Молодцы панамцы. Наказали исключительных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Nезнайка 26 июля 2015, 03:15

      Позорище домашнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 26 июля 2015, 02:17

      Видимо результат матча Мексика - Панама пересматривать никто не будет. Ну или максимум судьишку накажут и забудут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11