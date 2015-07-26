Золотой кубок КОНКАКАФ. США уступили Панаме в матче за "бронзу"

Клинсмана должны уволить.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Клинсмана должны уволить.
сурово
Очень рад поражению янков.
Народ сошел с ума, для них Америка хуже, чем красное на быка, пропаганда сделала свое дело, теперь народ боготворит воров и бандитов у власти в России, но образ внешнего врага укоренился. Самое смешное, что американцам вообще на русских наплевать, им не интересна не сама страна россия, не ее люди, не что они думают, не что у них происходит, короче говоря просто красавцы, полное безразличие )
ПАНАМА БРАВИСИМО!!!
Завтра начнется бомбежка панамы и высадка войск НАТО!
God bless America! Hope Obama!
Молодцы панамцы. Наказали исключительных.
Позорище домашнее
Видимо результат матча Мексика - Панама пересматривать никто не будет. Ну или максимум судьишку накажут и забудут.