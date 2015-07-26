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    Педро должен стать игроком «МЮ» после 11-го августа

    Нападающий испанской «Барселоны» Педро в августе должен перейти в английский «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт». Трансфер, скорее всего, состоится после матча за Суперкубок УЕФА (11-го августа), где каталонцам предстоит сыграть с «Севильей».
    Напомним, что до недавнего времени на футболиста также претендовал «Ливерпуль».

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    Источник: «Советский спорт»

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    26.07.2015 01:21
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:26

      На этом МЮ ещё не завершит трансферы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Audi R8 26 июля 2015, 10:22

      и на хрена он МЮ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      V For Vendetta 26 июля 2015, 02:47

      Зачем им этот педрик ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 июля 2015, 01:58

      Роналду то они покупают,аль нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 26 июля 2015, 01:27

      Что за бред?

      1
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