Педро должен стать игроком «МЮ» после 11-го августа

Нападающий испанской «Барселоны» Педро в августе должен перейти в английский «Манчестер Юнайтед», передает «Советский спорт». Трансфер, скорее всего, состоится после матча за Суперкубок УЕФА (11-го августа), где каталонцам предстоит сыграть с «Севильей».





Напомним, что до недавнего времени на футболиста также претендовал «Ливерпуль». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!