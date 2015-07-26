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    МКЧ. «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» достаточно уверенно обыграл испанскую «Барселону».

    25 июля. Санта-Клара (США). Стадион «Левайс»
    Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 1:3 (0:1) Текстовой онлайн матча
    Голы: 0:1 — Руни, 8; 0:2 - Лингард, 65; 1:2 - Рафинья, 90; 1:3 - Янузай, 90+1.
    Барселона: тер Штеген (Масип, 46), Вермален (Матье, 60), Адриано (Ракитич, 46), Пике, Альба, Иньеста (Рамирес, 69), Бускетс (Гумбау, 69), Роберто, Рафинья, Суарес (Эль-Хаддади, 70), Педро (Халилович, 69).
    Манчестер Юнайтед: Де Хеа (Джонстон, 64), Дармиан (Эванс, 63), Джонс (Уилсон, 64), Шоу (МакНэйр, 63), Блинд (Блэккетт, 63), Кэррик, Янг (Лингард, 63), Мата (Янузай, 63), Шнейдерлин (Феллаини, 63), Руни (Смоллинг, 64), Депай (Перрейра, 64).
    Предупреждения: Джонс, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 00:59
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:49

      ни к чему это

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      Cektor 26 июля 2015, 10:59

      товарняк он и в африке товарняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Jaka RM 26 июля 2015, 10:15

      Ну это же Барселона! Прямо показывает потенчиал на сезон! И я рад что забил Яунзай! А то я про него забыл! Прсото тренер ему совершено не доверяет!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Jaka RM 26 июля 2015, 19:32

      Согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      Ахад 26 июля 2015, 09:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      всосали

      -5
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      ...
      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Ахад 26 июля 2015, 13:23

      Так выплюнь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 июля 2015, 09:09

      Некто Serjinho предрекал унижение МЮ в этом матче. А вот поди ж ты, не получилось!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      SuperDeco 26 июля 2015, 07:29

      В товарняках МЮ нас все время побеждает)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Справедливый1 26 июля 2015, 06:32

      грызня поганых мешков

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Справедливый1 26 июля 2015, 09:06

      Ты только не заплачь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Мяско на коляске 26 июля 2015, 02:10

      Куплено((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 26 июля 2015, 01:45

      Очень не плохо смотрелись. Молодежь порадовала.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA 26 июля 2015, 01:27

      Не интересно, иду мимо...

      -3
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