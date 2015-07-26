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    Павлюченко: «Очко в Грозном пойдет за три»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко поделился мыслями по итогам субботнего матча своей команды во втором туре РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1). Футболист весь поединок провел на скамейке запасных.
    «Самочувствие отличное. Не расстроился, что не появился на поле. Из-за удаления нужно было действовать практически от обороны. Главное, что взяли у «Терека» очко, оно пойдет за три. Не всем в меньшинстве удается здесь добиться зачетных баллов. После субботнего матча должна появиться уверенность. Будем идти вперед. После игры с «Уралом» (0:2) собрались, поговорили, сделали выводы. Почему не играл Андрей Аршавин? Знаю, что у него травма», - сказал Павлюченко телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    26.07.2015 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:46

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