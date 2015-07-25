Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    О'Нил: «Не уверен, что ФИФА сама понимает, как проводит жеребьевку отбора ЧМ»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил выразил недовольство принципами жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату мира — 2018.
    «Не знаю, какую систему ФИФА сейчас использует. Я даже не уверен, что чиновники сами понимают это. У Уэльса произошел удивительный скачок: четыре года назад они были в шестой корзине, сейчас – в первой», - приводит слова специалиста Sports.ru.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:46

      импровизация, однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 26 июля 2015, 06:43

      Там много непонятного, румыния в первой корзине((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      CL2014 26 июля 2015, 04:21

      Согласен. Я это отлично помню и сегодня очень удивился. На чм 2014 отборе они были в корзине с сан марино, мальтой, Люксембургом итд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 25 июля 2015, 23:59

      Согласен. Бред какой-то. Франция и Италия во второй корзине, а никому не нужный Уэльс в первой. Я хочу на ЧМ Францию и Италию, я не хочу Уэльс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:50

      Уэльс Бельгию обыграл отсюда такой комичный итог жеребьевки и не бывалый взлет. Хотя в свою Очередь Бельгия взлетела еще выше, занимает второе или третье место среди сборных по регламенту ФИФА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11