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    Дьяков: «В одном из голов в наши ворота виноват я»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о субботнем матче своей команды в рамках второго тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (2:2).
    «Игра оставила не самое приятное впечатление. Упустили победу, и первый пропущенный мяч на моей совести. По разговору с Евгением Луценко: он даже сам не понял, как забил. Говорит, что не видел, куда бил. Я перекрывал ближний угол, а удар не получился, по большому счету, и мяч оказался в воротах. Ничья на своем поле не может не огорчать», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:45

      скомканное начало

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:22

      Очень жаль, что Дьяков ушёл из Ростова.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:56

      Ну все вставай в позу получай дозу. А Вратарь куда делся пошел кофе попить, это полностью его вина.

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