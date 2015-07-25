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    Хохлов: «Мои ребята молодцы»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями после субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).
    «Получили очко в меньшинстве, заработали этот результат, ребята молодцы. Из-за кадровых проблем постоянно болит голова. Травмировался Шандао, еще Мохаммед Рабиу потеряли. Будем пытаться найти выход из ситуации», - сказал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    25.07.2015 23:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:44

      тяжело идут

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:19

      Грозненцы тоже молодцы.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 00:57

      Чем интересно молодцы? Просидели в своей штрафной-а гол забили так вообще курьез а не гол.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:37

      Мне кажется Ничейному Результату Хохлов даже больше сегодня рад нежели, когда его во главу клуба поставили.

      0
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