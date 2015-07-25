Хохлов: «Мои ребята молодцы»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мыслями после субботнего матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

Шандао, еще Мохаммед Рабиу потеряли. Будем пытаться найти выход из ситуации», - сказал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС».



«Получили очко в меньшинстве, заработали этот результат, ребята молодцы. Из-за кадровых проблем постоянно болит голова. Травмировался, ещепотеряли. Будем пытаться найти выход из ситуации», - сказал наставник телекомпании «НТВ-ПЛЮС». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!