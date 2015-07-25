Блинд ждет двух «замечательных» матчей с Францией

Для будет замечательными, а для кого печальными...
Главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд поделился комментарием по итогам субботней жеребьевки отборочного цикла к Чемпионату мира — 2018.
«Хотелось не играть с Францией или Испанией, ведь только первое место дает прямую путевку в Россию. Раз французы все-таки выпали, то жду двух замечательных поединков. Что касается других соперников, то Швеция, Болгария, Белоруссия были самыми сильными в своих корзинах. И они достались нам», - сказал специалист изданию «De Telegraaf».
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