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    Блинд ждет двух «замечательных» матчей с Францией

    Главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд поделился комментарием по итогам субботней жеребьевки отборочного цикла к Чемпионату мира — 2018.
    «Хотелось не играть с Францией или Испанией, ведь только первое место дает прямую путевку в Россию. Раз французы все-таки выпали, то жду двух замечательных поединков. Что касается других соперников, то Швеция, Болгария, Белоруссия были самыми сильными в своих корзинах. И они достались нам», - сказал специалист изданию «De Telegraaf».

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    Источник: Telegraaf.nl

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    25.07.2015 23:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:17

      Для будет замечательными, а для кого печальными...

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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:44

      Сначала на ЧЕ 16 отберитесь во Францию, а он сразу мечтает о отборочном цикле на ЧМ 18 против Них, что уже слили Отбор на Евро 16 вслед за Сборной Россией. Буду Поддерживать Шведов, а не Оранжевую тыкву с гнилыми семечками внутри.

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