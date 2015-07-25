РФПЛ. «Кубань» сыграла вничью с «Тереком»

Краснодарская «Кубань», наведшая немало шороху в межсезонье заключением контрактов с бывшими футболистами сборной России, в субботу провела матч в Грозном в рамках второго тура РФПЛ. Кубанцы, от которых с приходом нового главного тренера ждут сюрпризов, планировали замыть неприятный остаток от поражения на старте турнира от «Урала» (0:2). Однако уже в середине первого тайма подопечные Дмитрия Хохлова оказались в статусе отыгрывающихся, когда забил мяч Факундо Пирис. Была вероятность, что после пропущенного в гостях гола «Кубань», еще ищущая свою игру, «посыплется», но этого не случилось. Ворота Александра Беленова больше не беспокоили. А вот в начале второй половины горечь от пропущенного мяча пришлось испытать Ярославу Годзюру. Отметился универсал Лоренцо Мельгарехо. Спустя несколько минут кубанец Мохаммед Рабиу был удален, но на итоговый результат игры это не повлияло. Эта ничья косвенно доказала, что как «Терек», так и «Кубань» вновь будут барражировать в лучшем случае в середине турнирной таблицы.





25 июля. Грозный. Стадион «Ахмат-Арена»

Терек (Грозный) - Кубань (Краснодар) - 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Пирис, 32; 1:1 - Мельгарехо, 52.

Терек: Годзюр, Родолфо, Семенов, Айсатти (Мирзов, 81), Кузяев, Рыбус, Адилсон (Маурисио, 64), Пирис, Иванов, Лебеденко, Садаев (Мбенге, 63).



Кубань: Беленов, Манолев, Шандао (Армаш, 43), Шуньич, Бугаев, Мельгарехо, Ткачев, Игнатьев (Хубулов, 90+1), Кулик, Рабиу, Бальде (Тлисов, 46).

Предупреждения: Рабиу, 8; Адилсон, 43; Мельгарехо, 55; Садаев, 61; Игнатьев, 80.

Удаление: Рабиу, 66 (вторая ж.к.).

Судья: Игорь Федотов (Москва).