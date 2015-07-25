Манолев: «Судья в первом тайме помогал «Тереку»

Защитник краснодарской «Кубани» Станислав Манолев поделился своими комментариями с телекомпанией «НТВ-ПЛЮС» по итогам первого тайма субботнего матча РФПЛ против грозненского «Терека».

«Судья очень много помогает хозяевам. Не знаю, почему так происходит», - сказал болгарин.