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    Манолев: «Судья в первом тайме помогал «Тереку»

    Защитник краснодарской «Кубани» Станислав Манолев поделился своими комментариями с телекомпанией «НТВ-ПЛЮС» по итогам первого тайма субботнего матча РФПЛ против грозненского «Терека».
    «Судья очень много помогает хозяевам. Не знаю, почему так происходит», - сказал болгарин.
    Встречу обслуживает москвич Игорь Федотов.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    25.07.2015 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 26 июля 2015, 00:55

      Тупо)) Зачем ему помогать в первом тайме,а на второй "забивать"?Судья на половину?Не до конца "работает" что ль? Или якобы Кубань смогла что-то противопоставить судье?)) ухах)

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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 25 июля 2015, 22:35

      зачем такое говорить? и так все знают как судят в грозном! гы-гы

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