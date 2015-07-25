Манолев: «Судья в первом тайме помогал «Тереку»

Тупо)) Зачем ему помогать в первом тайме,а на второй "забивать"?Судья на половину?Не до конца "работает" что ль? Или якобы Кубань смогла что-то противопоставить судье?)) ухах)
Защитник краснодарской «Кубани» Станислав Манолев поделился своими комментариями с телекомпанией «НТВ-ПЛЮС» по итогам первого тайма субботнего матча РФПЛ против грозненского «Терека».
«Судья очень много помогает хозяевам. Не знаю, почему так происходит», - сказал болгарин.
Встречу обслуживает москвич Игорь Федотов.
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