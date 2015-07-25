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    Хорватия хочет провести товарищеский матч с Россией

    И.о. президента Российского футбольного союза Никита Симонян поведал, что организация недавно получила предложение провести товарищеский матч от Хорватского футбольного союза. Инициатива принадлежит главному человеку хорватского футбола Давору Шукеру. В скором времени станет понятно, реально ли провести встречу.
    Последний раз эти команды играли друг против друга в рамках отборочного цикла к Евро-2008, где россияне заняли третье место.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 22:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      peshehod87 26 июля 2015, 17:33

      Хорваты тогда выйграли англичан в последнем туре и подарили нам 2-е место :)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:15

      С такой крепкой командой стоит сыграть.

      0
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      Рейтинг: +234

      CL2014 26 июля 2015, 04:22

      Какое 3 место??? Вы че?

      -1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 26 июля 2015, 02:33

      С хорватами грех не сыграть.Интересная и сильная сборная.С удовольствием посмотрел бы!!!Тем более можно сказать наши братья!!!

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 25 июля 2015, 23:52

      Третье место?!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:16

      Все знают силу России все хотят эту силу на себе испытать.
      Да интересно кто такую статью написал с ошибкой, 3-место на отборочном цикле. Куда руководство смотрит на такой Ляп и Оскорбление. 3 место образное Россия на самом чемпионате получила. Ау...... Писаки.

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      Рейтинг: +8

      Dimasko_Kras 25 июля 2015, 23:06

      Вообще-то 2-е место мы тогда заняли, а на 1 были Хорваты!

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      Рейтинг: +24994

      bset 25 июля 2015, 22:44

      Какой-то непрофессионал писал статью. Россия тогда заняла второе место, а третье досталось Англии.

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      Рейтинг: +35

      BDA81 25 июля 2015, 22:43

      какая Хорватия,сперва Казахстан обыграйте.

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > 25 июля 2015, 23:08

      иди сперва ник правильно пропиши,потом язви.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 22:35

      Почему бы и нет?

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