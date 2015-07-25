«Барселона» - «МЮ» - на «Бомбардире»

Приставка "супер", правильно, что в кавычки взяли:)
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Приставка "супер", правильно, что в кавычки взяли:)
Вот тебе раз Голешник пропустили второй игроки Барселоны Манчестер видимо творит маленькую сенсацию. Но игра товарищеская и ничего она не решает и не значит.
Я думаю на этом все смотреть дальше можно не смотреть и так понятно что будет так и хочется сказать низший класс для одной и не плохой для другой.
не понятно что происходит на поле Барселона думает отыгрываться или нет.
Что-то мне подсказывает сейчас будет опасно у ворот Барселоны но нет не успел сказать как игроки Манчестера упустили мяч. Атак Барселоны тоже закончилась если не провалом то приблизительно к нему.
С этой подачей Вратарь МЮ Де Хея справился как повар с картошкой.
Один гол забит видимо до конца мы больше голов не увидим может быть во втором тайме что то получиться но.....
А пока ничего нового не происходит команды катают мяч то на одной половине поля то на другой до ударов дело до ходит но они какие-то не сочные и не интересные.
Да на поле отсутствуют несколько ключевых игроков в обоих клубах, вот почему игра такая какая есть.
На 7 Минуте Руни забивает в безобидной ситуации Прошляпила защита Барсы этого игрока.