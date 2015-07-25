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    «Барселона» - «МЮ» - на «Бомбардире»

    «Бомбардир» напоминает всем своим читателям, что считанные минуты остаются до начала товарищеского матча с приставкой «супер», в котором друг против друга сыграют флагманы мирового футбола — испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Если вообразить, кто будет блистать в этот вечер на поле, то мурашек по коже не избежать. Поэтому приглашаем смотреть футбол вместе!
    А именно с помощью нашей текстовой трансляции, которую проведет Андрей Ковалев. Читайте, оставляйте мнения и болейте за своих.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 22:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:31

      Приставка "супер", правильно, что в кавычки взяли:)

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:38

      Вот тебе раз Голешник пропустили второй игроки Барселоны Манчестер видимо творит маленькую сенсацию. Но игра товарищеская и ничего она не решает и не значит.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:33

      Я думаю на этом все смотреть дальше можно не смотреть и так понятно что будет так и хочется сказать низший класс для одной и не плохой для другой.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:32

      не понятно что происходит на поле Барселона думает отыгрываться или нет.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:24

      Что-то мне подсказывает сейчас будет опасно у ворот Барселоны но нет не успел сказать как игроки Манчестера упустили мяч. Атак Барселоны тоже закончилась если не провалом то приблизительно к нему.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:22

      С этой подачей Вратарь МЮ Де Хея справился как повар с картошкой.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:16

      Один гол забит видимо до конца мы больше голов не увидим может быть во втором тайме что то получиться но.....

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:12

      А пока ничего нового не происходит команды катают мяч то на одной половине поля то на другой до ударов дело до ходит но они какие-то не сочные и не интересные.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 26 июля 2015, 00:02

      Да на поле отсутствуют несколько ключевых игроков в обоих клубах, вот почему игра такая какая есть.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:59

      На 7 Минуте Руни забивает в безобидной ситуации Прошляпила защита Барсы этого игрока.

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