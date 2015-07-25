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    Блаттер: «Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 была великолепной»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер положительно отозвался о субботней жеребьевке отборочного цикла к Чемпионату мира — 2018.
    «Церемония была великолепной. Особенно мне понравился детский хор, который выступал в самом конце. Обычно подобные церемонии получаются скучными, ведь в предварительной жеребьевке участвует почти две сотни сборных, но номера, которые были показаны сегодня, были просто потрясающими», - заявил функционер ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:13

      Сам турнир будет ещё краше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +171

      maxim81413 25 июля 2015, 22:43

      наши как всегда хотят выделиться, на всех мероприятиях что они проводили постоянно выпендреж

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