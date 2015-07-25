Блаттер: «Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 была великолепной»

Сам турнир будет ещё краше.
Президент ФИФА Зепп Блаттер положительно отозвался о субботней жеребьевке отборочного цикла к Чемпионату мира — 2018.
«Церемония была великолепной. Особенно мне понравился детский хор, который выступал в самом конце. Обычно подобные церемонии получаются скучными, ведь в предварительной жеребьевке участвует почти две сотни сборных, но номера, которые были показаны сегодня, были просто потрясающими», - заявил функционер ТАСС.
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