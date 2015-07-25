Кобелев: «Ванкер вышел и встал. Будем делать выводы»

построже с ним!
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построже с ним!
Кобелев со временем наладит командную игру.
Динамо избалованный деньгами клуб. Половина состава просто зачарованы своей зарплатой. Скоро Кобелев будет молодежью играть, а миллионеры будут на стадионе сидеть, матчи смотреть☝️
саботируют
нулевой этот Ванкёр. Вот и все выводы
Мордовия молодцы. Жаль, что не удалось победить
Ну вот... Найден уже и первый "враг народа"... Им оказался Ванкер. Ну а Кобелев, конечно, белый и пушистый... Подсел на придуманную должность, чтобы свалить Черчесова, занял его место и думал, что на "чужих дрожжах" (прошлый сезон и предсезонка!) въедет в рай! Фигушки! Занимайте места согласно купленным билетам! И боритесь, мсье Кобелев, за выживание... Или прямой дорогой в ФНЛ...
тебе в днище кол.
У Д'намо сегодня было не "дело в шляпе", а "шляпа в деле" :)
Коба, не парься.
Хорошо поставленный Ванкёр может стоять бесконечно долго!