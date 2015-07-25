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    Кобелев: «Ванкер вышел и встал. Будем делать выводы»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал субботний матч своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).
    «Почему второй тайм «Динамо» провело слабее первого? Хороший вопрос. Наверное, успокоились, потому что до перерыва играли с большим преимуществом. А во втором тайме вышли расслабленными, как будто уже всех обыграли и дело в шляпе. Плюс, нельзя создавать столько моментов, но не забивать. Зато пятками разыгрываем перед воротами… А в концовке еще и подустали. Но повторюсь: нельзя быть настолько уверенными в собственном превосходстве! Сами не заметили того, как игра перевернулась. Что касается замен, то я выпустил Уильяма Ванкера. Он, такое ощущение, обижен на весь свет – вышел и начал стоять. Это недопустимо: раз вышел, значит, должен выкладываться. Будем делать выводы», - заявил наставник, чьи слова приводит «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 21:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:43

      построже с ним!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:12

      Кобелев со временем наладит командную игру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 26 июля 2015, 00:16

      Динамо избалованный деньгами клуб. Половина состава просто зачарованы своей зарплатой. Скоро Кобелев будет молодежью играть, а миллионеры будут на стадионе сидеть, матчи смотреть☝️

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 26 июля 2015, 00:06

      саботируют

      -1
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 25 июля 2015, 23:06

      нулевой этот Ванкёр. Вот и все выводы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 22:38

      Может, у Ванкера не вовремя случился стояк?

      1
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 25 июля 2015, 22:24

      Мордовия молодцы. Жаль, что не удалось победить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июля 2015, 22:11

      Ну вот... Найден уже и первый "враг народа"... Им оказался Ванкер. Ну а Кобелев, конечно, белый и пушистый... Подсел на придуманную должность, чтобы свалить Черчесова, занял его место и думал, что на "чужих дрожжах" (прошлый сезон и предсезонка!) въедет в рай! Фигушки! Занимайте места согласно купленным билетам! И боритесь, мсье Кобелев, за выживание... Или прямой дорогой в ФНЛ...

      1
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      Рейтинг: +14

      Днище в пердив > cska-62 25 июля 2015, 22:21

      Всё верно, в ФНЛ Днищу прямая дорога)

      0
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf > Днище в пердив 26 июля 2015, 01:53

      тебе в днище кол.

      0
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 25 июля 2015, 21:55

      У Д'намо сегодня было не "дело в шляпе", а "шляпа в деле" :)

      0
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 25 июля 2015, 21:54

      Коба, не парься.
      Хорошо поставленный Ванкёр может стоять бесконечно долго!

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