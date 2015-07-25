Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин отсутствует в Грозном из-за травмы

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Андрей Аршавин не полетел с командой на субботний матч РФПЛ против «Терека» из-за недавно полученного повреждения. Об этом проинформировала телекомпания «НТВ-ПЛЮС». Футболист испытывает проблемы с задней поверхностью бедра.
    В игре первого тура против «Урала» (0:2) Аршавин участие принимал, но отметился лишь желтой карточкой.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн.     Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:41

      быстро..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      nautilus163 26 июля 2015, 20:10

      Хорошо начал! Намучаются они с с ним. То понос будет, то золотуха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:06

      Выздоровления Аршавину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:19

      Видимо когда будет матч С Зенитом мы его тоже не увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 22:47

      Хороший сайт, Котлин сам с собой общается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 22:46

      Хороший сайт! Котлин сам с собой общается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 22:44

      Чипсов обожрался,лодырь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 25 июля 2015, 22:40

      Обыкновенный распиарнный нуб-он в темном переулке последние трусы от страха отдаст и убежит кинув свою бабу)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 22:39

      И это только начало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 25 июля 2015, 22:30

      здоровья Андрею Николаевичу! гы-гы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      КОТЛИН > КОТЛИН 25 июля 2015, 22:31

      виноват, Андрею Сергеевичу! гы-гы

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11