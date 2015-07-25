Молодежное первенство РФПЛ. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара»

В матче второго тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ московский «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар». Отметим, что на 65-й минуте пенальти не реализовал футболист гостей Артем Федчук.



25 июля. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар»