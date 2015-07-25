Молодежное первенство РФПЛ. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара»

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В матче второго тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ московский «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар». Отметим, что на 65-й минуте пенальти не реализовал футболист гостей Артем Федчук.
25 июля. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар»
Краснодар (мол.) - Спартак (мол.) (Москва) - 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 — Бакаев, 18; 1:1 - Марушко, 27; 1:2 - Федчук, 41; 2:2 - Назаров, 52; 2:3 - Ермаков, 82.
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