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    Молодежное первенство РФПЛ. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара»

    В матче второго тура Первенства молодежных составов команд РФПЛ московский «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар». Отметим, что на 65-й минуте пенальти не реализовал футболист гостей Артем Федчук.
    25 июля. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар»
    Краснодар (мол.) - Спартак (мол.) (Москва) - 2:3 (1:2)
    Голы: 0:1 — Бакаев, 18; 1:1 - Марушко, 27; 1:2 - Федчук, 41; 2:2 - Назаров, 52; 2:3 - Ермаков, 82.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 20:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:39

      нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 00:59

      Ну в этом сезоне-это будет обычной ситуацией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 23:31

      Дожали, молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 25 июля 2015, 22:32

      Чпартаг гоффно один куй!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      saha100 25 июля 2015, 21:43

      Завтра и основа победит назло всем врагам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      pomor445 25 июля 2015, 21:25

      Почему оказался, если чаще всего был сильнее?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц 25 июля 2015, 21:01

      А нам що до цього?

      -2
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