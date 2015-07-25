Emirates Cuр. «Арсенал» победил «Лион» с неприличным счетом

не расслабляться!
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не расслабляться!
Тяжело будет ткачам оправиться от такого.
а я разочарован... разочарован выбором соперников! посмотрите с кем играют Челси, МЮ и Сити... сейчас мы разбиваем в пух Лион, может быть раскатаем сегодня немцев, а 2-го сольем суперкубок и провалим сезон??? где суперфорварды за 200 млн??? с одним Жиру чемпионат не выиграть, а Акпом пока мертвый! три гола Сингапуру и я бы забил...)))))
а толку ?
МЮ уже 3 год подряд короли товарняков, а в чемпе потом сливаются по полной..
ну все! теперь арсенал выиграет все)
И это еще Санчес отдыхает. Сейчас смотрю Барсу с МЮ - нам бы Суареса - и можно гегемонить
Буквально Арсенал раздел своего соперника в прямом и переносном смысле. Лион сам должны понимать, что пора домой к мамочкам. Но французы не заслуживали вот такой вот взбучки, они еще долго будут приходить в себя от такого счет 6-0.
Всегда бы так) Настоящий кайф)
Вот бы еще и Синий Автобус так обыграть да. Красота да и только.
В этом сезоне в АПЛ будут жечь 4 команды: Челси, Арсенал, Мю, МС. И если от Челси и МС в принципе понятно чего можно ожидать, то вот Арсенал и МЮ - команды с сюрпризом. Считаю, что Арсенал ниже 2-го места опускаться не должен, или золото, или серебро. С таким составом, с такой скамейкой, плюс еще ожидаются трансферы. Арсен должен рвать жилы, или сейчас или уже никогда, сегодня у Арсенала один из лучших составов за последние 6-7 сезонов.
согласен. если в этом сезоне не 1 или 2 то это уже будет полный бредом. и если раньше снисхождение было потому что игроков раскупали и денег не было на норм трансферы то сейчас это уже не пройдет
Венгер решил, что легче заплатить тыщ сто Лиону и не покупать новых игроков, чем объяснять правлению клуба, куда делись двести лямов