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    Emirates Cuр. «Арсенал» победил «Лион» с неприличным счетом

    В матче первого тура собственного товарищеского турнира лондонский «Арсенал» с несколько унизительным счетом расправился с французским «Лионом».
    25 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
    Арсенал (Англия) - Лион (Франция) - 6:0 (4:0)
    Голы: 1:0 - Жиру, 29; 2:0 - Окслэйд-Чемберлен, 34; 3:0 - Айуоби, 35; 4:0 - Рэмси, 38; 5:0 - Озил, 62; 6:0 - Касорла, 85.
    Арсенал: Мартинес, Мертезакер, Дебюши, Гиббс, Косиелни, Озил (Акпом, 63), Коклен (Хэйден, 80), Рэмси (Касорла, 63), Окслэйд-Чемберлен (Рен-Аделед, 71), Жиру (Уолкотт, 72), Айуоби (Артета, 63).
    Лион: Лопеш, Рос, Умтити, Зеффан, Йенссен, Гренье (Фекир, 29), Гоналон, Ферри, Толиссо, Лаказетт, Н'Джие.
    Предупреждения: Рос, 17; Йенссен, 36; Коклен, 45+1.
    Судья: Джонатан Мосс (Лидс).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 20:37
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:38

      не расслабляться!

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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:04

      Тяжело будет ткачам оправиться от такого.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 26 июля 2015, 11:31

      а я разочарован... разочарован выбором соперников! посмотрите с кем играют Челси, МЮ и Сити... сейчас мы разбиваем в пух Лион, может быть раскатаем сегодня немцев, а 2-го сольем суперкубок и провалим сезон??? где суперфорварды за 200 млн??? с одним Жиру чемпионат не выиграть, а Акпом пока мертвый! три гола Сингапуру и я бы забил...)))))

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > ruverzema29rus 26 июля 2015, 11:58

      а толку ?

      МЮ уже 3 год подряд короли товарняков, а в чемпе потом сливаются по полной..

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > mphuZ 26 июля 2015, 12:50

      я имею ввиду, что команде нужно сыграть с сильным соперником, чтобы понять, что необходим сильный центр-форвард. а мы соревнуемся с Лионом, который нашего четвертого вратаря не смог пробить....

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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 26 июля 2015, 00:44

      ну все! теперь арсенал выиграет все)

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      Рейтинг: +29

      Belars 26 июля 2015, 00:12

      И это еще Санчес отдыхает. Сейчас смотрю Барсу с МЮ - нам бы Суареса - и можно гегемонить

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      Рейтинг: +19

      Crooclin 25 июля 2015, 23:33

      Думаю 1 замена Лиона против 6-ти у Арсенала говорит обо всём)

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      Рейтинг: +79

      dima090887 > Crooclin 26 июля 2015, 08:39

      Лион основным составом играл.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:05

      Буквально Арсенал раздел своего соперника в прямом и переносном смысле. Лион сам должны понимать, что пора домой к мамочкам. Но французы не заслуживали вот такой вот взбучки, они еще долго будут приходить в себя от такого счет 6-0.

      3
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 23:00

      Всегда бы так) Настоящий кайф)

      3
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      Рейтинг: +223

      DXTK > Mr Siberian 25 июля 2015, 23:06

      Вот бы еще и Синий Автобус так обыграть да. Красота да и только.

      3
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > DXTK 26 июля 2015, 00:01

      Всему своё время)

      0
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      Рейтинг: +17

      Torres_1st 25 июля 2015, 21:58

      В этом сезоне в АПЛ будут жечь 4 команды: Челси, Арсенал, Мю, МС. И если от Челси и МС в принципе понятно чего можно ожидать, то вот Арсенал и МЮ - команды с сюрпризом. Считаю, что Арсенал ниже 2-го места опускаться не должен, или золото, или серебро. С таким составом, с такой скамейкой, плюс еще ожидаются трансферы. Арсен должен рвать жилы, или сейчас или уже никогда, сегодня у Арсенала один из лучших составов за последние 6-7 сезонов.

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      Рейтинг: +40

      P4ELINE > Torres_1st 25 июля 2015, 22:24

      согласен. если в этом сезоне не 1 или 2 то это уже будет полный бредом. и если раньше снисхождение было потому что игроков раскупали и денег не было на норм трансферы то сейчас это уже не пройдет

      1
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      Рейтинг: +472

      Медив 25 июля 2015, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Венгер решил, что легче заплатить тыщ сто Лиону и не покупать новых игроков, чем объяснять правлению клуба, куда делись двести лямов

      -5
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      Рейтинг: +19

      Venatorr > Медив 25 июля 2015, 22:37

      Чет непонятная шутка какая-то.
      Юмор в том, что типо Венгер взял 200 млн и Харрис его спалил и теперь Венгер выкручивается?

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