РФПЛ. «Мордовия» отобрала очки у «Динамо»

Я счет угадал:)
В игре второго тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле принимало саранскую «Мордовию». Оба коллектива в первом игровом дне проиграли, поэтому были преисполнены желанием реабилитироваться перед руководством и болельщиками. Именно эти порывы, надо полагать, позволили футболистам выдать крайне примечательный поединок, где были и эмоции, и немало голов. На правах фаворита первыми вперед вышли хозяева — гол Алексея Ионова. Спустя двенадцать минут Евгений Луценко вернул паритет. На этом голевой ручей не прекратил течь. На 28-й минуте Матье Вальбуэна был точен с пенальти. С него же под занавес второго тайма восстановил равенство Митчелл Дональд.