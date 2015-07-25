РФПЛ. «Мордовия» отобрала очки у «Динамо»

В игре второго тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле принимало саранскую «Мордовию». Оба коллектива в первом игровом дне проиграли, поэтому были преисполнены желанием реабилитироваться перед руководством и болельщиками. Именно эти порывы, надо полагать, позволили футболистам выдать крайне примечательный поединок, где были и эмоции, и немало голов. На правах фаворита первыми вперед вышли хозяева — гол Алексея Ионова. Спустя двенадцать минут Евгений Луценко вернул паритет. На этом голевой ручей не прекратил течь. На 28-й минуте Матье Вальбуэна был точен с пенальти. С него же под занавес второго тайма восстановил равенство Митчелл Дональд.





25 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки» Динамо (Москва) - Мордовия (Саранск) - 2:2 (2:1) Текстовый онлайн матча Голы: 1:0 - Ионов, 12; 1:1 - Луценко, 24; 2:1 - Вальбуэна, 28 (с пенальти); 2:2 - Дональд, 82 (с пенальти). Динамо: Габулов, Козлов, Данилкин, Дьяков, Соснин, Жирков, Зобнин (Ванкер, 70), Ионов, Денисов, Вальбуэна, Кокорин. Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Дудиев, Бобер (Дональд, 60), Иванов (Шитов, 41), Власов, Стеванович, Луценко, Мухаметшин (Сысуев, 83). Предупреждения: Нахушев. 28; Шитов, 63; Власов, 63; Мухаметшин, 70; Ванкер, 74; Данилкин, 81. Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).