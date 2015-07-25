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    РФПЛ. «Мордовия» отобрала очки у «Динамо»

    В игре второго тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле принимало саранскую «Мордовию». Оба коллектива в первом игровом дне проиграли, поэтому были преисполнены желанием реабилитироваться перед руководством и болельщиками. Именно эти порывы, надо полагать, позволили футболистам выдать крайне примечательный поединок, где были и эмоции, и немало голов. На правах фаворита первыми вперед вышли хозяева — гол Алексея Ионова. Спустя двенадцать минут Евгений Луценко вернул паритет. На этом голевой ручей не прекратил течь. На 28-й минуте Матье Вальбуэна был точен с пенальти. С него же под занавес второго тайма восстановил равенство Митчелл Дональд.

    25 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки»
    Динамо (Москва) - Мордовия (Саранск) - 2:2 (2:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Ионов, 12; 1:1 - Луценко, 24; 2:1 - Вальбуэна, 28 (с пенальти); 2:2 - Дональд, 82 (с пенальти).
    Динамо: Габулов, Козлов, Данилкин, Дьяков, Соснин, Жирков, Зобнин (Ванкер, 70), Ионов, Денисов, Вальбуэна, Кокорин.
    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Дудиев, Бобер (Дональд, 60), Иванов (Шитов, 41), Власов, Стеванович, Луценко, Мухаметшин (Сысуев, 83).
    Предупреждения: Нахушев. 28; Шитов, 63; Власов, 63; Мухаметшин, 70; Ванкер, 74; Данилкин, 81.
    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 20:22
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:29

      Я счет угадал:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Никона 26 июля 2015, 14:54

      Заголовок не правельный Динамо по идиотски отдало очки Мордовии, так будет верней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      piercman 26 июля 2015, 06:08

      ДДДДДнище скоро в фнл!
      а педуська снова попряталась куда-то, cцыт вылезти, вухаха!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Никона > piercman 26 июля 2015, 14:56

      Бомжи зато не днище...ну-ну, посмотрим очередной раз как вы обосрётесь в европах этих самых

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Никона > piercman 26 июля 2015, 14:57

      У тебя бомбит что Динамо не вылетал никогда в отличие от зачуханого клубишки с берегов Невы, ну вам то больно наверное если там творилась история вашего клуба))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      ХУБУЛ 25 июля 2015, 23:48

      Нормально, весь цирк только начинается. Не устраивал их плять Черчесов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 23:33

      Молодцы мордва!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 23:22

      Ничья. То есть матч ничейный, никому он не нужен. Я думаю, что через пару месяцев об этой игре команды и не вспомнят.

      0
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 25 июля 2015, 22:53

      Молодцы,что тут скажешь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      ren888888 25 июля 2015, 22:38

      Молодцы поперечные-обыграли таки моускоуабадских нубасов)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 25 июля 2015, 22:28

      я доволен! гы-гы

      3
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      Рейтинг: +16

      Спартачело > КОТЛИН 26 июля 2015, 08:12

      ты днище смотри за своими бомжами,в лиге чемпионов опять будите позорить РОССИЮ!

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 25 июля 2015, 22:01

      стоило уволянь Чкерчесова , ради это Гуся. одно очко за два матча , просто прекрасно

      2
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