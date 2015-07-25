Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Южная Америка

На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 стало известно распределение матчей в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Традиционно доставать шары не пришлось, так как схема отбора на этом континенте достаточно простая: все десять сборных играют в два круга между собой, четыре сильнейшие команды по итогам соревнования отправляются в Россию, а пятая играет стыковой матч с лучшей сборной Океании. В первом туре южноамериканского отбора между собой сыграют:

Колумбия – Перу;

Чили – Бразилия;

Аргентина – Эквадор;

Венесуэла – Парагвай;