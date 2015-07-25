Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. КОНКАКАФ

На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая проходит в Санкт-Петербурге, определились составы отборочных групп в зоне КОНКАКАФ. Они представлены ниже (команды, указанные через черту, будут в очной игре оспаривать право участвовать в групповом отборе). По две лучших команды из каждого квартета выйдут в следующий раунд (всего, соответственно, шесть). Эти коллективы проведут двухкруговое соревнование, по его итогам три лучшие сборные получат прямые путевки в Россию, а четвертая проведет стыковые матчи с представителем азиатской зоны.

Группа А: Мексика, Гондурас, Кюрасао/Сальвадор, Канада/Белиз;

Группа В: Коста-Рика, Панама, Гренада/Гаити, Ямайка/Никарагуа;