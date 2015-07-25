Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. КОНКАКАФ

    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая проходит в Санкт-Петербурге, определились составы отборочных групп в зоне КОНКАКАФ. Они представлены ниже (команды, указанные через черту, будут в очной игре оспаривать право участвовать в групповом отборе). По две лучших команды из каждого квартета выйдут в следующий раунд (всего, соответственно, шесть). Эти коллективы проведут двухкруговое соревнование, по его итогам три лучшие сборные получат прямые путевки в Россию, а четвертая проведет стыковые матчи с представителем азиатской зоны.
    Группа А: Мексика, Гондурас, Кюрасао/Сальвадор, Канада/Белиз;
    Группа В: Коста-Рика, Панама, Гренада/Гаити, Ямайка/Никарагуа;
    Группа С: США, Тринидад и Тобаго, Сент-Винсент и Гренадины/Аруба, Антигуа и Барбуда/Гватемала.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      urbix 25 июля 2015, 23:52

      Коста-Рика конечно сильна, но попытает счастье Никарагуа =) В группе В будет битва гопов =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 20:03

      Удачи Антигуа и Барбуда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 25 июля 2015, 19:47

      США, Мексика, Коста-Рика. Пусть не мучаются на поле. Путин уже отобрал кого надо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Kashaev Kamil 25 июля 2015, 19:44

      Группа B довольно приличная

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11