Путин провел встречу с Блаттером

Президент России Владимир Путин в преддверии субботней предварительной жеребьевки Чемпионата мира — 2018 провел встречу с президентом ФИФА Зеппом Блаттером, сообщает «Первый канал».

«Уважаемый господин президент, позвольте мне вас поприветствовать в Петербурге. Мы очень рады принимать здесь представительную делегацию не только ФИФА, но и наших коллег из многих стран мира. Знаю, что проводится очень большая работа подготовительного характера к Чемпионату мира. Я очень рад возможности рассказать вам о том, что делает Россия для подготовки к Чемпионату мира 2018 года и познакомить наших коллег из национальных федераций с тем, что и как мы делаем для того, чтобы обеспечить высокий уровень проведения этого масштабного международного спортивного события», - сказал Владимир Путин.

