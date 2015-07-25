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    Путин провел встречу с Блаттером

    Президент России Владимир Путин в преддверии субботней предварительной жеребьевки Чемпионата мира — 2018 провел встречу с президентом ФИФА Зеппом Блаттером, сообщает «Первый канал».
    «Уважаемый господин президент, позвольте мне вас поприветствовать в Петербурге. Мы очень рады принимать здесь представительную делегацию не только ФИФА, но и наших коллег из многих стран мира. Знаю, что проводится очень большая работа подготовительного характера к Чемпионату мира. Я очень рад возможности рассказать вам о том, что делает Россия для подготовки к Чемпионату мира 2018 года и познакомить наших коллег из национальных федераций с тем, что и как мы делаем для того, чтобы обеспечить высокий уровень проведения этого масштабного международного спортивного события», - сказал Владимир Путин.
    «Мы приехали сюда с представителями делегаций национальных федераций исполнительных комитетов. Я также хотел бы вас проинформировать, что исполнительный комитет недавно принял новую резолюцию, в которой ФИФА заверяет Российскую Федерацию в полной поддержке проекта проведения Чемпионата мира в России в 2018 году. ФИФА заверяет вас в полной поддержке проведения Чемпионата мира по футболу в России, это особенно важно в нынешней геополитической обстановке», - заявил Блаттер.

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    Источник: 1tv.ru

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    25.07.2015 19:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:36

      хорошо на свободе-то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      КОТЛИН 25 июля 2015, 22:34

      встретились два вежливых человека! гы-гы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 25 июля 2015, 22:26

      я что то случайно вместо Президент России Владимир Путин - прочитал Президент Мира Владимир Путин xDDD

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 25 июля 2015, 21:04

      по кую будет в россии радио гонять на инглише ....

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 20:05

      И пообещал Йосе политическое убежище, в случае чего

      0
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