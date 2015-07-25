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    УПЛ. «Сталь» снова проигрывает, «Ворскла» не справилась с «Говерлой»

    В рамках второго тура чемпионата Украины состоялись очередные матчи.
    25 июля. Ужгород. Стадион «Авангард»
    Говерла (Ужгород) - Ворскла (Полтава) - 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Ковпак, 21; 1:1 - Хлебас, 73.
    25 июля. Львов. Стадион «Украина»
    Карпаты (Львов) - Сталь (Днепродзержинск) - 1:0 (0:0)
    Голы: 1:0 - Карноза, 87 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 19:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 25 июля 2015, 21:54

      Карпати натяжно виглядають....потрібно прибавляти, полтавчани також перед ЛЄ слабкувато.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > SD-Podonok 26 июля 2015, 05:50

      Тоже опасаюсь за Ворсклу в ЛЕ, слабовато что то, но Жилину обязаны проходить.

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