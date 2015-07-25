УПЛ. «Сталь» снова проигрывает, «Ворскла» не справилась с «Говерлой»

Карпати натяжно виглядають....потрібно прибавляти, полтавчани також перед ЛЄ слабкувато.
В рамках второго тура чемпионата Украины состоялись очередные матчи.
25 июля. Ужгород. Стадион «Авангард»
Говерла (Ужгород) - Ворскла (Полтава) - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Ковпак, 21; 1:1 - Хлебас, 73.
25 июля. Львов. Стадион «Украина»
Карпаты (Львов) - Сталь (Днепродзержинск) - 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Карноза, 87 (с пенальти).
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