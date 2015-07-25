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    Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»

    Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью во время предварительной жеребьевки чемпионата мира 2018.

    «Хотел бы еще раз подтвердить, что все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены. Его проведение – одна из ключевых наших задач. Для нас принципиально важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре и показать высококлассный футбол. И, конечно, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность, максимальный комфорт для болельщиков», - сказал Путин.

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    Источник: Р-Спорт

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    25.07.2015 19:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 25 июля 2015, 21:00

      О как, а на соккере закрыли тему ))
      хохолики московские по вылазили )))

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > _armeec_ 26 июля 2015, 19:22

      Открыто все:)

      0
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 25 июля 2015, 21:00

      ДОБРО РЕЧЬ ТОЛКАНУЛ НАШ ПРЕЗИДЕНТ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Zeek47 25 июля 2015, 20:47

      План Путина - победа России!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 19:56

      Под страхом казни

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > sir_Alex 10 февраля 2016, 22:33

      Под страхом отставки от кормушки, ага.

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      Рейтинг: +49

      НскМужик 25 июля 2015, 19:35

      Я вежлив и дружелюбен.

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      Рейтинг: +16

      AlexKein 25 июля 2015, 19:34

      Посмотрим что там у вас выйдет.кстати не пойму почему здесь комментов так мало

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      Рейтинг: +293

      1897 > AlexKein 25 июля 2015, 19:53

      Это уже не soccer((((((((

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