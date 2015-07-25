Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»

О как, а на соккере закрыли тему ))
хохолики московские по вылазили )))
Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью во время предварительной жеребьевки чемпионата мира 2018.
«Хотел бы еще раз подтвердить, что все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены. Его проведение – одна из ключевых наших задач. Для нас принципиально важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре и показать высококлассный футбол. И, конечно, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность, максимальный комфорт для болельщиков», - сказал Путин.
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