Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»

Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью во время предварительной жеребьевки чемпионата мира 2018.





" «Хотел бы еще раз подтвердить, что все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены. Его проведение – одна из ключевых наших задач. Для нас принципиально важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре и показать высококлассный футбол. И, конечно, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность, максимальный комфорт для болельщиков», - сказал Путин. Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!