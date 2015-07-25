Представители КОНКАКАФ и Азии встретятся в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга проходит жеребьёвка квалификации чемпионата мира-2018, по ходу которой стало известно, что в межконтинентальных стыковых матчах встретятся представители Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азии (АФК), а также команды из Океании (ОФК) и Южной Америки (КОНМЕБОЛ).