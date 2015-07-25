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    Представители КОНКАКАФ и Азии встретятся в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

    Представители КОНКАКАФ и Азии встретятся в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018


    В Константиновском дворце Санкт-Петербурга проходит жеребьёвка квалификации чемпионата мира-2018, по ходу которой стало известно, что в межконтинентальных стыковых матчах встретятся представители Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азии (АФК), а также команды из Океании (ОФК) и Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 26 июля 2015, 01:09

      Опять Новой Зеландии не повезло.

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