Блаттер: «Россия будет превосходной хозяйкой чемпионата мира»

Президент ФИФА Зепп Блаттер перед началом квалификации чемпионата мира-2018 выступил с заявлением, в котором поделился своими ожиданиями от турнира.

«Петербург — балтийская жемчужина. Его красота и символика несравнимы ни с чем. Работа по подготовке финального турнира идёт полным ходом, мы в графике. Россия будет превосходной хозяйкой чемпионата мира. Но впереди еще 850 матчей. Мы узнаем 31 команду, которая присоединится к России в 2018 году.

Все 208 членов ФИФА впервые зарегистрировались в квалификации. Бутан одержал первую победу в своей истории и вышел в следующий раунд. В игре 181 команда, которая мечтает поспорить на главной арене за главный трофей. Каждые 4 года половина населения планеты собирается насладиться праздником футбола. Футбол строит мосты, сплачивает их, развлекает, вдохновляет. Чемпионат мира пришёл в Азию, Африку, теперь в Россию. Сотни тысяч гостей впервые приедут в Россию и откроют для себя богатство, культурное наследие страны. Это пример дружбы. Вчера исполком ФИФА вновь выразил доверие России по организации чемпионата мира 2018 года. Мы ждем прекрасного чемпионата мира. Ради мира. Ради игры. Ради России», — заявил Блаттер, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.