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    «Ростов» в концовке встречи вырывает победу у «Уфы»

    В первом субботнем матче второго тура РФПЛ в Саранске встретились «Уфа» и «Ростов». Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без забитых мячей. Вторую половину встречи лучше начали ростовчане, добившись успеха, когда стрелка секундомера еще не завершила свой первый круг, после передачи Канга отличился Су Ю. После пропущенного мяча уфимцы значительно усилили игру и создав несколько моментов около ворот соперника были вознаграждены за старания. На 78-й минуте Александр Зинченко ударом со штрафного сравнял счет, не обошлось при этом и без ошибки Джанаева. И все же ростовчане вырвали победу, на 87-й минуте после подачи углового и неразберихи в штрафной «Уфы» Баштуш ударом с нескольких метров принес победу своей команде.

    «Уфа» (Уфа) – «Ростов» (Ростов) - 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Су Ю, 46; 1:1 – Зинченко, 78; 1:2 - Баштуш, 87

     «Уфа»: Юрченко, Сухов, Никитин (Диего Карлос, 75), Тумасян, Верховцов (Осипов, 66), Засеев, Фомин (Зинченко, 50), Стоцкий, Пауревич, Игбун, Ханджич.

    «Ростов»: Джанаев, Навас, Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Мусса Думбия (Терентьев, 71), Канга, Гацкан, Су Ю (Могилевец, 80), Полоз, Бухаров (Азмун, 72)

    Предупреждения: Ханджич (51), Мусса Думбия (63)

    Судья: Сергей Куликов (Саранск)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 18:10
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:19

      Я счет угадал:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 26 июля 2015, 15:55

      Мы еще покажем всем Кузькину мать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 26 июля 2015, 10:59

      Поздравляю ростовчан с заслуженной победой! Удачи в следующих матчах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2015, 08:46

      Победа ожидалась и она пришла.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      xPOPKORNx 26 июля 2015, 00:51

      с первой победой в новом сезоне!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Верг 26 июля 2015, 00:05

      Ростов молодцы, не то что рубин

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      urbix 25 июля 2015, 23:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Ростова рука в атаке была. Рефери не остановил матч. Заряжен.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 25 июля 2015, 22:35

      Башкиры ну вы и нубы)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      161регион 25 июля 2015, 20:35

      ураааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      161регион 25 июля 2015, 20:34

      с победой нас

      0
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