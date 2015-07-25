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    Матеус: «Коноплянка может играть не хуже Азара и Неймара»

    Нападающий «Днепра» Матеус выразил мнение, что его бывший партнёр Евгений Коноплянка может играть не хуже полузащитника «Челси» Эдена Азара и нападающего «Барселоны» Неймара. Этим летом 25-летний Коноплянка перешёл в «Севилью».

    «У Коноплянки есть всё, чтобы играть не хуже Азара и Неймара. Он способен быть одним из лучших как в чемпионате Испании, так и в любой другой стране. Он похож на Азара и Неймара тем, что может выиграть матч за пару мгновений. Кроме того, иногда он показывает просто невероятный футбол», — говорит Матеус.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    25.07.2015 17:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:35

      точно может?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:58

      В Ла Лиге Коноплянка сможет проявить свои лучшие качества.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      311 25 июля 2015, 20:58

      Может, но не хочет!)

      0
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      Рейтинг: +17

      Darya 25 июля 2015, 20:56

      Не может.

      1
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 25 июля 2015, 20:48

      Какой Азар, Неймар? Дурной что ли? Он играет не хуже Роналду и Месси. Хватит ставить в ряд великого Канаплюнку с такими недоигроками.

      0
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 25 июля 2015, 18:24

      А почему не Месси и Суарес ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:48

      Может, но не будет

      0
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      Рейтинг: +79

      dima090887 25 июля 2015, 17:47

      Сравнивать их нельзя!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 25 июля 2015, 17:44

      А в Севилье разве были яркие атакующие футболисты за последние лет 10-15? Они играли всегда в командный футбол.

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      Рейтинг: +16

      Forwart > dimagas1 25 июля 2015, 18:10

      Бакка, Хесус Навас

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Forwart 25 июля 2015, 19:55

      Бакка понятно...а Навас разве много забивал?

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      Рейтинг: +247

      KLINSI > dimagas1 25 июля 2015, 20:21

      Жека будет первым).

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