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    Збигнев Бонек: « Считаю Венгера лицемером»

    Знаменитый в прошлом польский форвард Збигнев Бонек считает правильным решение вратаря Войцеха Щесны о переходе в «Рому». Итальянский клуб арендует голкипера у лондонского «Арсенала».

    «Я говорил с Войцехом. Рад, что он принял такое решение. Он - опытный вратарь и имеет хорошую технику. Я знаю его давно.
    Щесны поругался с Венгером, который убрал его из команды. Да, у него есть вредные привычки, но это не настолько серьезная проблема. Слышал, что Венгер рассчитывает на Войцеха в будущем, но, зная ситуацию, этот комментарий французского специалиста мне кажется лицемерным, - заявил Бонек.
    Щесны выступал за основной состав «Арсенала» с 2009 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 181 матч и пропустил 194 гола.
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    Источник: Football Italia

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    25.07.2015 17:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      fanarsbssr 27 июля 2015, 23:23

      Ну то,что говорит(пусть даже и тот,кого знали в те годы,человек)ничего ровным счётом не значит....Это похоже на тявканье моськи на слона.....По началу отец "пшека номер один"лез со своими комментами и нравоучениями,теперь второй... Может всё панство встанет на дыбы????Лично мне,пшек никогда не нравился...я всю жизнь за наших,но когда он в рамке я постоянно на измене!!!!Так что то,что его убрали(хоть и в аренду) это самое разумное!!!!!Был бы он файным,то не сидел бы на скамейке в сборной!!!!!!!А то его эти вечные слова "я не боюсь конкуренции,я знаю что доказывать на поле"...Пропуская в среднем по 2,5 шарика за игру...я считаю,что это дырка!!!!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:34

      не нам судить

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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:53

      Венгер классный тренер, а на остальное наплевать.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 25 июля 2015, 19:17

      Венгер gblfhfc t,exbq

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:51

      Есть такое дело

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      Рейтинг: +79

      dima090887 25 июля 2015, 17:51

      Бонек всё-таки признал, что вредные привычки есть... причём во множественном числе. Ну Венгер-же не будет его публично тыкать, кому от этого лучше? Это не лицемерие-это этика!

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