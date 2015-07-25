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    «Динамо» предложит М'Вила трехлетний контракт

    Московское «Динамо» в понедельник предложит трехлетний контракт французскому полузащитнику Янну М'Вила. 25-летний футболист прошел с клубом предсезонную подготовку, но из-за смены руководства еще не успел подписать контракт с бело-голубыми.

    «В понедельник руководство «Динамо» предложит М'Вила подписать трехлетний контракт с клубом», - сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией в клубе.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 16:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:17

      Лучше бы Рубин его у себя оставил, а то уже Амкар обыграть не могут:(

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:48

      Хорошее пополнение.

      0
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      Рейтинг: +14

      pomor445 25 июля 2015, 21:27

      Значит Черчесова намеренно спровоцировали, чтобы избавиться.

      0
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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA 25 июля 2015, 20:48

      давно пора. смотрели сегодня на 10 русских в составе..смотреть не на что..вообще ни о чем..мяч как от стенки..а кокоша может ехать в фнл

      0
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      Рейтинг: +865

      ROIS 25 июля 2015, 19:28

      Удачи.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:22

      То берут, то не берут. Теперь опять берут

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      Рейтинг: +42

      yaustal039 25 июля 2015, 17:14

      ПоДишет буДем раДоваться ! , а пока обожДем !

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